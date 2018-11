Medmāsas aiziet klusējot ... skaistuma industrijā

Ja medicīnas darbinieki nevarēs strādāt virsstundas, kā to paredz Satversmes tiesas lēmums, kādā no slimnīcām ārkārtas operācijas nevarēs veikt. Vienkārši nebūs kam to darīt. Vai pacientu ar plīsušu aklo zarnu vai divpadsmitpirkstu zarnu paspēs aizvest līdz slimnīcai, kurā liktenīgajā naktī mediķi strādās?