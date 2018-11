Ķīniešu zinātnieki apgalvo, ka radījuši ģenētiski modificētas dvīņu meitenītes

Pētnieks He Dzjaņkui no Šeņdžeņas izdevumam “The Associated Press” stāstīja, ka viņš piedalījies septiņu embriju gēnu modifikācijā septiņiem pāriem, no kuriem pagaidām tikai viens piedzīvojis grūtniecību. Pētnieks arī teica, ka viņa mērķis nebija novērst vai izārstēt iedzimtas kaites, bet piešķirt cilvēkam īpašību, kas dažiem cilvēkiem ir dabiska, proti, imunitāti pret HIV un AIDS vīrusa infekcijām.