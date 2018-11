Domē aģentūrai LETA skaidroja, ka pārvadāšanas uzņēmuma vadītājs Romāns Savickis prezentācijā komiteju sēdēs apgalvoja, ka saņemtas pozitīvas atbildes no Ārlietu ministrijas (ĀM) un Drošības policijas (DP).

Tikmēr ĀM aģentūrai LETA norādīja, ka ministrijai nav izprotams Daugavpils domes lēmums iegādāties tramvajus, kuru ražotājs saistīts ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Skaidrojot Savicka pausto, ka saņemtas pozitīvas atbildes no ĀM un DP, ministrijā norādīja, ka ĀM tiešā veidā nav sazinājusies ar Daugavpils domi jautājumā par tramvaju iegādi no minētā uzņēmuma.

"DP vērtējumā tramvaju piegāde no Krievijas uzņēmuma var negatīvi ietekmēt Latvijas starptautisko tēlu. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka tramvaju iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēta projekta ietvaros. Līdz ar to laikā, kad pret Krieviju ir noteiktas starptautiskās sankcijas, pašvaldība par ES līdzekļiem plāno iegādāties produkciju no Krievijas, kas turklāt pastiprināti ir saistīta ar šīs valsts militāri rūpniecisko kompleksu," norādīja DP.