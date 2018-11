Nodegušās “Kalnciema rezidences” - spogulis mantrausībai, vienaldzībai, ļaunprātībai

Trīs dienas vienā no Rīgas ekskluzīvajiem rajoniem pie Āgenskalna ostas dega sešstāvu jūgendstila nams. 1914. gadā celtais īres nams Kalnciema ielā 2B, kurā no 1935. līdz 1947. gadam dzīvoja komponists Pēteris Barisons, kopš denacionalizācijas mērķtiecīgi pārvērsts par graustu. Tāpat kā divas blakus esošās ēkas. Savulaik grezno jūgendstila ēku stāsts ir par mantrausību, nolaidību, ļaunprātību, nevarību un arī par to, kāpēc mēs Latvijā kopumā esam tik nabadzīgi, cik esam.