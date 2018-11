Policijā šogad saņemti 700 pieprasījumi nošķirt no ģimenēm varmākas

Valdība šovasar atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotos grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz dot tiesai iespēju personai uzlikt par pienākumu iziet sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Biedrības "Centrs Marta" vadītāja Iluta Lāce, komentējot projekta secinājumus, kā vienu no svarīgākajiem uzsvēra nepieciešamību ieviest obligāto rehabilitācijas programmu varmākām.

Lāce atgādināja, ka no 2015.gada varmākām ir pieejamas valsts apmaksātas rehabilitācijas programmas, taču tās ir brīvprātīgas. "Varmākas brīvprātīgi reti kad dodas uz šādām nodarbībām, un mums jāveicina viņus to darīt. Patlaban mēs daudz ko gaidām tikai no cietušajiem, bet fokusam jābūt arī uz varmākam," teica Lāce.