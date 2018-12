Šoreiz stāsts sieviešu cīņu ar vēzi, tostarp arī divu bērnu mammu Agnesi, kura izlēma veikt mastektomiju - atvadīties no savas krūts. Arī Sondru Zaļupi, kura emocionāli dalās pārdzīvojumos cīņā ar vēzi, kas sākumā šķita maza dzimumzīmīte un to, ka lūgt sabiedrībai ziedojumus ir līdzīgi kā piedalīties "bada spēlēs" - gaidi un domā, kuram no lūdzējiem šoreiz naudiņa tiks iedota.