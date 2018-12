Jaunups asi atbild uz Gobzema paziņojumiem

Acīmredzami, ka Gobzems netiek galā ar saviem pienākumiem kā premjera amata kandidāts, norādīja Jaunups, apgalvojot, ka viņš nekādu citu koalīciju neveido. Viņš vērsa uzmanību, ka AP pārstāvji no Gobzema iespējamās valdības sarunām katru dienu pie partiju apvienības pārējiem biedriem "nāca saķēruši galvu", ņemot vērā Gobzema neizpratni par svarīgiem jautājumiem - viņš neesot izpratis nepieciešamās reformas, kā arī nesaprotot valsts pārvaldes uzbūvi.

Līdz ar to valdības vadītāja amata kandidāts ir jāizglīto politiskajos procesos un vienīgais ieguvums no šī procesa ir tas, ka Gobzemam tagad ir lielāka izpratne, norādīja Jaunups. Reizē pats valdības veidošanas process no progresa viedokļa bijis destruktīvs un bezvērtīgs, atzina politiķis.