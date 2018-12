Einšteina “dieva vēstule” izsolīta par 2,8 miljoniem ASV dolāru

Tā saucamo “dieva vēstuli” vācu valodā Einšteins 1954. gadā adresēja filozofam Erikam Gutkindam (Eric Gutkind), atbildot uz viņa grāmatu “Choose Life: The Biblical Call to Revolt”. Vēstule kopā ar grāmatā paustajām idejām sniedz izvērstāko ieskatu Einšteina reliģiskajā pārliecībā. Zināms, ka Einšteinam, kura relativitātes teorija joprojām ir viens no modernās fizikas pīlāriem, bija ebreju saknes, tomēr dievam viņš neticēja, kaut arī par ateistu nekad sevi nepasludināja.