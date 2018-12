"Latvijas valsts ceļi" aicina šoferus būt uzmanīgiem

Apgrūtināta braukšana ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Tūjai, uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Siguldas šosejas (A2) no Rīgas līdz Raunai, uz Rīgas apvedceļa no Baltezera līdz Saulkalnei (A4), uz Daugavpils šosejas (A6) visā garumā, uz Bauskas šosejas (A7) visā garumā, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Lietuvai, uz Liepājas šosejas (A9) no Tīreļiem līdz Grobiņai un uz Ventspils šosejas (A10) no Jūrmalas līdz Strazdei.