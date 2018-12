AP aicina partijas savstarpēji vienoties par citu premjera kandidātu

AP līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban ir nepieciešams noslēgt Alda Gobzema (KPV LV) valdības veidošanas procesu, arī neskatoties uz to, ka Gobzems, spriežot pēc viņa izteikumiem, tomēr turpinās "iet uz priekšu" un kaut ko piedāvās Valsts prezidentam. "Šim procesam ir jābeidzas. Tagad tas ir farss - viena paša cilvēka mokas, ko visi esam spiesti vērot un komentēt. Ir skaidrs, ka Gobzema valdības nebūs," piekodināja Pūce.

Pūce piekrita, ka partijām būs nepieciešamas konsultācijas ar prezidentu, taču līdz tam būtu jānonāk līdz kopsaucējam par kādu no atbalstāmajiem premjera amata kandidātiem.

Viņš gan uzsvēra, ka pašlaik partijas nevis vienojas kopīgam darbam, bet gan šķeļas. Līdz ar to Brigmanis ir skeptisks par iespēju šajā Saeimā partijām pašām panākt vienošanos. Politika ir kompromisu māksla, piebilda Brigmanis.

JV arī uzskata, ka pašlaik ir iespējams izveidot stabilu ilgtermiņa labēji centrisko spēku vairākuma valdību, bet cita premjera amata kandidāta vadībā. Kariņš skaidroja, ka iespējams saskaitīt 77 balsis no politiskajām partijām, kurām pēc programmu uzstādījumiem ir līdzīga politika, līdz ar to no šīm partijām arī vajadzētu varēt izveidot valdību.