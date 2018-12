Pie ieejas kupolā pēc pieprasījuma tiek izsniegtas tādi kā kasešu atskaņotāji vai diktofoni. Izrādās, ka tie ir audio gidi. Tātad, to var pakārt kaklā, ausīs ielikt austiņas un tas tev stāstīs visādu vēsturi. Protams, ka es, piemēram, aparātu sākumā gandrīz salauzu, jo netiku gudrs, kā to ieslēgt. Klusums un klusums austiņās, spaidi pogas, cik stipri vien gribi. Sakratīšana un labi nemērķēts trieciens ar dūri pa to arī nepalīdzēs, goda vārds. Jau sabaidījos, ka informācija būs jāgūst lasot, kad, pēkšņi, aparāts pats ieslēdzās un sāka runāt. Izrādījās, ka tas ar radioviļņu palīdzību vai kaut kā tamlīdzīgi uztver vietu, kur tu atrodies un runā tikai tad, kad tu esi nonācis pie vajadzīgā objekta. Tas ļauj bez bēdu soļot uz priekšu un neuztraukties par to, ka palaidīsi kaut ko garām vai saputrosi objektus.