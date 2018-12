Kučinskis: Rietumiem jāsper stingri atbildes soļi pret Krievijas agresiju

Kā uzsvērts Latvijas premjera paziņojumā, 25.novembrī Krievijas Federālā drošības dienesta Robežsardzes dienesta kuģi veica agresīvas darbības pret trim Ukrainas Jūras spēku kuģiem, kuri atradās ceļā no Odesas uz Mariupoli. Ukrainas puse ir informējusi, ka kuģu pārvietošanās bija iepriekš saskaņota ar Krievijas pusi. Neskatoties uz to, Krievijas robežsardzes kuģi taranēja vienu no Ukrainas kuģiem un neilgi pēc tam apšaudīja pārējos, kā rezultātā tika ievainoti vairāki Ukrainas kuģu apkalpes locekļi. Pēc uzbrukuma Krievijas puse sagrāba Ukrainas kuģus un to apkalpes un nogādāja tos Kerčas ostā.