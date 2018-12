Apģērba kopšanas simboli – vai zini, ko tie nozīmē?

Nenoliedzami – apģērbam ir liela nozīme mūsu ikdienā, tādēļ svarīgi ir arī par to pienācīgi rūpēties. Ja nesen iegādātais apģērbs pēkšņi zaudējis savu formu, krāsu vai izmēru, mēdzam vainot veļas mašīnu vai veļas žāvētāju, taču izrādās - visbiežāk vainīga ir nevis pati ierīce, bet gan nepareizs un audumam nepiemērots mazgāšanas un žāvēšanas veids. Apģērba kopšanas simboli uz etiķetes norādīti ne bez iemesla un paskaidro, kā kopt apģērbu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk. Bieži vien, iegādājoties jaunu apģērbu, mēdzam uzreiz atbrīvoties no etiķetēm, tās nogriežot un izmetot papīrgrozā - eksperti iesaka to tomēr nedarīt un vismaz uz kādu laiku etiķeti saglabāt, jo informācija par apģērba kopšanu ātri vien tiek aizmirsta.