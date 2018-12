Valsts policija aicina uzmanīties no viltus AS “Latvijas Gāze” darbiniekiem

Pagājušās nedēļas otrajā pusē un šīs nedēļas sākumā Valsts policija saņēma informāciju no četrām cietušām pensijas vecuma sievietēm, ka viņu dzīvokļos, kas atrodas Pļavniekos, Purvciemā un Ķengaragā, ar viltu iekļuvusi nepazīstama sieviete, apgalvojot, ka esot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” darbiniece un nepieciešams pārbaudīt gāzes skaitītājus.

Svešiniece bija novērsusi saimnieču uzmanību un nozagusi naudu un dārglietas. Vēl vienā gadījumā Juglā dzīvokļa saimniecei bija radušās aizdomas par noziegumu un viņa bija piezvanījusi policijai, tikmēr sieviete no notikuma vietas aizbēga.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš ir cietis no šāda nozieguma vai kuram ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt šo noziegumu atklāšanā. Informēt policiju iespējams, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai zvanot uz tālruni 110!

AS “Latvijas Gāze” informē, ka ar 2017. gada 1. decembri AS “Latvijas Gāze” vairs neveic nekāda veida dabasgāzes sadales tīkla pārbaudes mājsaimniecībās. Saskaņā ar likumā noteikto AS “Latvijas Gāze” reorganizāciju, ar 2017. gada 1. decembri vienīgā komercsabiedrība Latvijā, kas ir tiesīga veikt dabasgāzes sadales sistēmu pārbaudes mājsaimniecībās ir akciju sabiedrība “GASO”.