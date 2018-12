Pirmssvētku tievēšanas mīnusi jeb kādas var būt sekas brīnumdiētām

Ja ir vēlme koriģēt svaru, ieteicams to tomēr darīt savlaicīgi, piemēram, vismaz divus mēnešus pirms svarīgā notikuma. Normāls svara zudums nedēļā ir apmēram 500 g līdz 1 kg. Tas nozīmē, ka zaudēt 3-4 kilogramus no svara normāli ir mēneša nevis nedēļas vai divu laikā. Tomēr, neatkarīgi no tā, cik laika līdz svētkiem atlicis, ir vērts pievērsties savai ēdienkartei jau šodien – labāks, kvalitatīvāks uzturs noteikti uzlabos pašsajūtu un liks svētkos justies labāk.