Vai "Netflix" un "Spotify" varēja izlasīt tavu privāto "Facebook" saraksti?

Sociālais tīkls "Facebook" gadiem ilgi ļāva pasaules lielākajām kompānijām piekļūt lielākam lietotāju personīgo datu daudzumam, nekā izskanējis līdz šim, raksta "The New York Times". Uz tādām kompānijām kā "Microsoft", "Amazon" un "Spotify" būtībā nav attiekusies "Facebook" privātuma politika, un sociālais tīkls brīvu roku apgādājis to ar savu lietotāju datiem - visvērtīgāko preci digitālajā laikmetā.