"KPV LV" frakcijas sēdē apspriedīs Kariņa paziņojumu

Deputāts Kaspars Ģirģens uzskata, ka "KPV LV" būtu jāpaliek pie lēmumu par atbalstu Gobzema kandidatūrai iekšlietu ministra amatam, ja nebūs konstatēti jauni apstākļi. Viņš skaidroja, - ja "KPV LV" nāktos atteikties no Gobzema kandidatūras, tad arī citiem esot jāatsakās no nepieņemamiem pretendentiem, piemēram, no Saeimā neievēlēto politiķu Ilzes Viņķeles (AP) un Imanta Parādnieka (VL-TB/LNNK) kandidatūrām. Vaicāts, vai tomēr nepastāv iespēja lemt par labu kādam citam kandidātam, Ģirģens norādīja, ka lēmums būs jāpieņem frakcijai.