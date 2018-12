Veltījums leģendārā F-1 čempiona Sennas pirmajam titulam

Mašīnas virsbūves pamatkrāsas ir McLaren Rocket Red sarkanā un Anniversary White baltā. Izskats papildināts ar Sennas zīmola emblēmām, kā arī uzrakstiem Senna, Driven to Perfection un I am not designed to finish 2nd or 3rd...I am designed to win. Tāpat 800 stundas ilgušā krāsošanas darba laikā uz virsbūves uzkrāsoti McLaren tehnisko atbalstītāju nosaukumi, kā arī Sennas tolaik izmantotais starta numurs 12.