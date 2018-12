Zaļi meži un lauki, kas glabā kara šausmas: Francijas pamestie ciemati

Kopš tā laika pagājuši vairāk nekā simt gadi, taču tikai viens no iznīcinātajiem ciemiem ir atjaunots. Divi ir daļēji pārbūvēti, bet atlikušie seši stāv tukši tā dēvētajā Francijas "sarkanajā zonā" - 1200 kvadrātkilometru lielā teritorijā, ko Francijas valdība pēc kara pasludināja par pārāk bīstamu dzīvošanai.

Taka, kas ved uz Flerī pie Duomo, kādreiz bija komunikāciju tranšeja. Kādreiz karavīri pa to skriešus nogādāja ziņojumus no viena bunkura uz otru.

No zemes kā koka saknes laukā stiepjas savijušies metāla stieņi - tas ir līdz ar zemi nolīdzināts bunkurs. Tam apkārt mētājas nelieli akmentiņi un priežu skujas. Paņemot rokās vienu no akmeņiem, tas ir pārsteidzoši smags. Svins. Maza, aprūsējusi daļiņa no izsprāguša artilērijas lādiņa.