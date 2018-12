Apledojuma dēļ vietām apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, uz Vidzemes šosejas (A2) no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Daugavpils līdz Krāslavai, uz Rēzeknes šosejaS (A12) no Varakļāniem līdz Rēzeknei un no Ludzas līdz Terehovai, kā arī uz Grebņeva-Medumi šosejas (A13) no Grebņevas līdz Špoģiem.