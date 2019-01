Pēdējos gados nevienā no tiesās skatītajām lietām nav konstatēts sadarbības fakts ar VDK

Daļa no bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentiem jeb tā dēvētajiem "čekas maisiem" publiskota interneta vietnē "kgb.arhivi.lv".

Latvijas tiesās laikā no 2015.gada līdz 2018.gadam saņemtas septiņas lietas par sadarbības fakta ar bijušo Valsts drošības komiteju (VDK) konstatēšanu, no tām izskatītas ir piecas un nevienā no tām sadarbības fakts nav konstatēts, ziņo Tiesu administrācija.