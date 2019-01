Sinaloa kartelī sāka darboties kā pusaudzis. Narkobiznesa mantinieks liecina pret El Čapo

Viņš zvērinātajiem stāstīja par to, kā Gusmans un viņa tēvs automašīnās, vilcienos, lidmašīnās un zemūdenēs transportējuši narkotikas no Meksikas uz ASV.

Sambada norādīja, ka viņa tēvs Meksikas amatpersonām kukuļos dažkārt izmaksājis līdz pat vienam miljonam ASV dolāru mēnesī. Armijas ģenerālis, kurš bija Meksikas Aizsardzības ministrijas amatpersona, no Sinaloa karteļa saņēma ikmēneša "stipendiju" 50 000 dolāru apmērā. Sambada apgalvo, ka viņa tēvs regulāri uzpircis arī virsnieku, kurš savulaik strādāja par toreizējā Meksikas prezidenta Vinsentes Foksa personīgo apsargu.

Vīrietis tiesā izstāstīja par Sinaloa karteļa atzariem Meksikā, Hondurasā un Belizā un to piegādātājiem, izplatītājiem, apsargiem un pasūtījuma slepkavām.

"Tā bija pārsteidzoša nodevība no vīrieša, kas karteļa labā sāka strādāt pusaudža gados," raksta "The New York Times" žurnālists Alans Feuers.