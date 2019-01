Aptauja: gandrīz visi Latvijas autovadītāji lieto telefonu auto vadīšanas laikā

CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš norādīja, ka mobilā telefona lietošana kļūst par vēl biežāku un līdz ar to bīstamāku sociālo parādību nekā braukšana dzērumā. Pēc viņa teiktā, darba devējiem būtu jāpastāv uz to, lai viņu darbinieki neizmanto mobilo telefonu, vadot automašīnu.

CSDD veiktā Latvijas autovadītāju aptauja liecina, ka 46% aptaujas respondentu ieskatā pret telefona lietošanu pie stūres darba vajadzībām palīdzētu brīvroku sistēmas, kamēr 10% vērtējumā būtu jāievieš stingrāka policijas kontrole un bargāki sodi, bet 6% uzskata par nepieciešamiem brīvākus noteikumus no darba devēju puses. Turpretī 5% respondentu uzskata, ka risinājums ir lietotnes, kas ierobežo mobilā telefona lietošanu pie auto stūres, bet 2% ieskatā - citi izglītojoši pasākumi.

20% jeb katrs piektais no autovadītājiem pats vai viņu paziņas ir piedzīvojuši ceļu satiksmes negadījumus, jo brauciena laikā lietojuši mobilo telefonu, sacīja Lukstiņš.

Apdrošināšanas sabiedrības "Balta" veiktajā pētījumā noskaidrojies, ka telefonu pie stūres lieto 28% automašīnu vadītāju, kas ir vērtējams kā augsts rādītājs. Vairāk nekā puse jeb 57% pētījuma respondentu atzīst, ka attiecīgās dienas laikā vismaz vienu reizi ir lietojuši tālruni pie auto stūres, bet 18% no autovadītājiem, kuri lietoja auto pie stūres, to noliedz.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone teica, ka LDDK iestājas par darba drošības noteikumu ievērošanu, līdz ar to atbalsta CSSD kampaņu, it īpaši ņemot vērā to, ka ļoti daudz darba ņēmēju darba pienākumus veic, sēžot pie automašīnas stūres un vadot auto.