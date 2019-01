90. gadu sākumā Tramps bija notērējis no tēva saņemto mantojuma daļu, pieņemot nepārdomātus biznesa lēmumus. Divi Trampa loloti projekti - "Taj Mahal" kazino Atlantiksitijā un "Plaza Hotel" Ņujorkā - bija pieteikuši bankrotu, un lielus zaudējumus nesošā aviokompānija "Trump Shuttle" darbību izbeidza 1992.gadā. Trampa uzņēmumi vēlāk izsludināja bankrotu vēl divas reizes. Kad potenciālie aizdevumu ņēmēji vairākkārt pieprasa aizsardzību no kreditoriem, lielākās bankas sāk uz viņiem raudzīties kā uz nevēlamām personām. Tieši šādu reputāciju tolaik ASV finanšu industrijā bija ieguvis Tramps, "Foreign Policy" žurnālistam Maiklam Hiršam apstiprināja vairāki raksta tapšanas gaitā intervētie eksperti.

"Viņš paņēma apmēram desmit gadu pauzi, aplaizīja brūces un centās atkopties," saka D'Antonio. Ap 2003.gadu Trampa finansiālās problēmas bija tik smagas, ka viņš pēc tēva nāves uz brāļiem un māsām sāka izdarīt spiedienu notirgot Freda Trampa īpašumus, kaut arī tēvs bija norādījis to nedarīt. Un Trampa biznesiem turpināja klāties grūti: 2004.gadā uzņēmums "Trump Hotels and Casino Resorts" pieteica bankrotu ar 1,8 miljardu dolāru lielām parādsaistībām.

Taču Tramps galu galā atgriezās biznesā. Kā norāda vairāki "Foreign Policy" intervētie avoti, tajā lielu lomu spēlēja ārvalstu nauda - īpaši investīcijas no turīgām personām Krievijā un bijušajās padomju valstīs (pagājušajā desmitgadē Trampa uzņēmums ar Viesturu Koziolu un Putina atbalstītāju Igoru Krutoju apsprieda "Baltijas Lasvegasas" celtniecību Zaķusalā). Pie šāda secinājuma nonākuši gan daudzu vadošo mediju žurnālisti, gan ASV īpašā prokurora Roberta Millera izmeklētāji. Pat Trampa vecākais dēls Donalds Tramps jaunākais 2008.gadā, kad "The Trump Organization" atkal plauka un zēla, atzina, ka "krievi sastāda diezgan neproporcionāli lielu daļu no mūsu aktīviem".

Kad Tramps pieteica savu kandidatūru uz ASV prezidenta amatu, viņš jau apmēram 15 gadus bija saistīts ar noslēpumainām ārvalstu kapitāla plūsmām - un vairāki žurnālisti un izmeklētāji uzskata, ka to starpā, iespējams, bijuši naudas atmazgātāji no Krievijas un bijušajām padomju valstīm, kas sapirkuši desmitiem dzīvokļu ar Trampa vārdu rotātajās ēkās. Seiters ar Trampa personīgo advokātu Maiklu Koenu (kurš atzinies , ka pēc Trampa rīkojumiem esot pārkāpis kampaņas finansēšanas likumu) vēl 2016.gada vidū - neilgi pirms vēlēšanām - apsprieda nekustamā īpašuma projektu Maskavā .

Šā iemesla dēļ izmeklētāji, kas pēta Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās, pašlaik pievērš "The Trump Organization" tikpat lielu uzmanību kā pašam Trampam. Divi ASV Kongresā strādājoši demokrāti žurnālam "Foreign Policy" pastāstīja, ka turpmākajā izmeklēšanā tikšot izskatīti "Bayrock"-Trampa darījumi un pārējie Trampa ārvalstu ieguldījumu avoti. Tikšot pārbaudīti arī "The Trump Organization" nesenākie bez aizdevumiem iegādātie īpašumi ārvalstīs (galvenokārt golfa laukumi) un to iespējamā saistība ar naudas atmazgāšanu.

Nav zināms, vai bijušās un esošās biznesa saites ar Krieviju - vai pats fakts, ka Krievijas un citu valstu kapitāls palīdzēja atdzīvināt Trampa karjeru - ir ietekmējušas Trampa politiku. Taču domājams, ka viens no īpašā prokurora Millera pētītajiem jautājumiem ir šāds: vai biznesa attiecības padarīja Trampu atkarīgu no kāda Krievijas pilsoņa vai Krievijas uzņēmēju brāļošanās ar Trampu ir saistīta ar Kremļa taktiku piesaistīt izlūkošanai svarīgus cilvēkus un kompromitēt viņus?

Tramps no būvnieka pārtapa par reklāmas seju. Ar "Bayrock" palīdzību Tramps ieguva daļas tādos projektos kā "Trump SoHo" apmaiņā pret sava vārda licencēšanu. (Vēl viens Trampa biznesa partneris bija Sapiru ģimene no Gruzijas.) 2004.gadā klajā nāca Trampa realitātes šovs "The Apprentice", kas palīdzēja nest Trampa vārdu pasaulē. "Bayrock" pārliecināja parādu vajāto Trampu pārveidot "The Trump Organization" par preču zīmju "fabriku", izīrējot savu vārdu dažādām ēkām, golfa laukumiem un citiem īpašumiem un produktiem, ar kuriem Trampam bija maza darīšana, ja neskaita piešķirto preču zīmes izmantošanas licenci. 2015.gadā Federālajā vēlēšanu komisijā iesniegtie dokumenti liecina, ka starp apmēram 500 Trampa deklarētajiem uzņēmumiem, fondiem un citiem veidojumiem ir daudz šādu "Trampa vārda" firmiņu, kas izpletušās pa visu pasauli - no Azerbaidžānas un Dubaijas līdz Kanādai un Katarai. Bijušais nekustamā īpašuma magnāts kļuva par licenču ieņēmumu iekasētāju.