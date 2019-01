Zivju fonda atbalsta pasākumiem piešķir valsts finansējumu vairāk nekā 700 000 eiro

Tostarp zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība šim gadam indikatīvi noteiktais finansējums ir 280 000 eiro no kopējās dotācijas, zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs - 225 000 eiro, sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību - 122 000 eiro, zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā - 50 000 eiro, dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību - 30 000 eiro, pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā - 2 000 eiro. Savukārt Zivju fonda administratīvo izdevumu segšanai 2019.gadam indikatīvi noteiktais finansējums ir 8777 eiro.