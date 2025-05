"Latvijas dzelzceļa" kontakttīklu atjaunošanai trūkst 40% no nepieciešamā finansējuma

Vienlaikus viņš informēja, ka no šā gada vasaras beigām Tukuma līnijā būs ierobežota vilcienu kustība, kur tiek realizēts Atveseļošanas fonda finansēts projekts, un šī investīciju ieguldījuma gala termiņš ir 2026.gada vidus. "Tas tiešā veidā ietekmē tehnoloģisko būvniecības procesu, līdz ar to jau šobrīd skaidri apzināmies, ka kopā ar pasažieru pārvadātāju AS "Pasažieru vilciens" (PV) un Autotransporta direkciju (ATD) būs jārod veidi, kā minimizēt ietekmēto pasažieru pārvietošanos Rīga-Tukums elektrificētajā līnijā," piebilda LDz vadītājs.