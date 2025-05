Noskaties Sliktā kontakttīkla dēļ Latvija var palikt bez elektrovilcienu satiksmes, liecina ziņojums

Vēstule liecina, ka puse no sistēmas konstrukcijām ir avārijas stāvoklī. Vissliktākā situācija ir posmā Rīga - Ogre un Zemitāni - Skulte. Pašlaik jau notiek vai drīzumā sāksies darbi 200 kilometru modernizēšanā - garākais būs Jelgavas un Slokas virziens, citās līnijās atjaunos nelielus posmus . Neremontēti paliks 300 kilometri, un arī vecie transformatori. Tam visam nepieciešami vairāki simti miljonu eiro.

Artis Gribergs, AS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs

Es domāju, ka to video, ko jūs rādīsiet, es domāju, ka, kā lai to pasaka te kameras priekšā, tas nav joks. Tas nav joks. Un es domāju, ka mēs visi to apzināmies.