Meteorologi brīdina par ekstrēmiem laika apstākļiem Bavārijas Alpos

Algavas Obersdorfā sniega dēļ ir pārtraukta dzelzceļa satiksme, bet sešās Austrijas federālajās zemēs sniega darbos iesaistīti ap 900 karavīru. Armijas helikopteri ar rotoriem birdina sniegu no ceļmalās augošajiem kokiem, lai vēlāk, kad sniegs kļūs mitrs, tas nelauztu kokus un to zarus.

Bavārijas Alpos Vācijā pašlaik ir spēkā trešās pakāpes lavīnu draudi no kopumā piecu pakāpju skalas, taču naktī uz svētdienu snigšanas robeža paaugstināsies no 600 līdz 1000 metriem, kas nozīmē, ka zemākās vietās, kur sniegs pāries lietū, no ēku jumtiem nenovāktās sniega masas kļūs īpaši smagas.