“Osinovska miljona” lietas materiāli: Elksniņš prasījis naudu “priekš KNAB”

Dambītis viņam pateicis, ka jāpārrunā savāda tēma. Viņš to darot, jo bijušie kursa biedri – advokāti Artis Stucka un Māris Grudulis – viņam uzstājīgi pieprasot un lūdzot, lai šo tēmu ar Jurašu noteikti izrunā. Dambītis Jurašam pastāstījis par septembrī it kā notikušu sarunu, kurā kursabiedri lūguši Jurašam nodot ziņu, ka “Saskaņas” deputāts Andrejs Elksniņš, kurš tolaik bija organizējis Osinovska aizstāvību “Latvijas Dzelzceļa” kriminālprocesā, piedāvājot Jurašam viena miljona eiro kukuli. Mērķis – lai Jurašs palīdzētu Osinovskim izvairīties no kriminālatbildības vai arī, ja tas neesot iespējams, lai viņa darbības tiktu pārkvalificētas no kukuļošanas uz tirgošanos ar ietekmi, jo sods par to būtu maigāks.