Pētnieki: ja naktī gulēsi mazāk par 6 stundām, cietīs tava sirds

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of the American College of Cardiology”, atklāts, ka hronisks miega trūkums un slikta miega kvalitāte rosina tauku plāksnīšu uzkrāšanos artērijās jeb aterosklerozi, kas var novest pie sirdslēkmes un insulta.