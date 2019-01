Igaunija nepārņems izmeklēšanu Osinovska uzņēmuma "Skinest Rail" lietā

FOTO: Ekrānšāviņš no TV3 video

Igaunijas Valsts prokuratūra (ģenerālprokuratūra) nolēmusi nepārņemt no Latvijas izmeklēšanu lietā pret uzņēmēja Oļega Osinovska kompāniju "Skinest Rail", kas pirms gada tika izdalīta no bijušā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) vadītāja Uģa Magoņa kukuļošanas krimināllietas, lai to izskatītu Igaunijā.