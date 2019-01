Mejas fiasko: pieci scenāriji «Brexit» nākotnei

15. janvārī Lielbritānijas parlamentā norisinājās vēsturisks balsojums par premjerministres Terēzas Mejas piedāvāto un Briseles akceptēto «Brexit» vienošanos . Apstiprinot jau iepriekš izteiktās prognozes, premjere cieta katastrofisku sakāvi un balsojumā zaudēja. Šāds iznākums realizējās vairāku jūtīgu vienošanās punktu dēļ. Piemēram, daudziem parlamentāriešiem nepatīk Mejas piedāvātais «atkāpšanās» (backstop) variants, kura ietvaros Lielbritānija paliks ES muitas ūnijas sastāvā līdz ilgtspējīga risinājuma atrašanai valsts robežai ar Īriju. Tāpat nav atrunāts punkts par Lielbritānijas pilsoņu tiesībām strādāt Eiropas valstīs, kuras nav to pastāvīgā dzīvesvieta. Turklāt nav arī skaidrs, vai ES tiesības pienāksies tiem pilsoņiem, kuri vēlēsies pārcelties no vienas Eiropas valsts uz citu.

Terēzai Mejai potenciāli vēl ir trīs dienas laika nākt klajā ar «plānu B» jeb pārskatītu vienošanos, kas apmierinātu kritiķus un atrisinātu vairākus jūtīgus jautājumus. Tomēr arī šāds scenārijs ir maz ticams, jo Eiropas Savienība jau iepriekš ir paudusi stingru nostāju, ka pašreizējais Mejai izteiktais piedāvājums ir labākais, uz ko Londona var cerēt. Lielākas piekāpības gadījumā Brisele riskē izskatīties vāja un sūtīt signālu eiroskeptiskajiem spēkiem, ka tā ir gatava izdabāt to prasībām tikai tāpēc, lai nodrošinātu ES vienotību. «Es būtu ļoti pārsteigts, ja Mejai tiktu kaut kas vēl papildus piedāvāts no Eiropas Savienības puses,» pauž Austers. Terēza Meja jau iepriekš ir arī skaidri saņēmusi skaidrojumus par to, ko tad īsti nozīmē šis «atkāpšanās» variants Ziemeļīrijas jautājumā un ka Lielbritānijai nebūs jāatrodas muitas savienībā bezgalīgi, saka pētnieks. Vienlaikus Auers norāda, ka Mejai ir bijis vesels mēnesis, lai radītu «plānu B», taču panākumi šai jomā nav gūti. Līdz ar to ir maz ticams, ka tas izdosies atlikušajās trīs dienās.