Vārnu dziesmas unisons pret jauno Zviedrijas valdību?

Pēc ļoti garām sarunām un diskusijām, beidzot ir izveidota Zviedrijas vairākuma valdība. No kreisā kodola (Sociāldemokrāti un Vides/zaļā partija) un centriski labējiem (liberāļiem un Centra partijas), kas līdz šim skaitījās ideoloģiski nesavienojamas vērtības. Kā tas tā varēja notikt, ka līdzšinējie pretinieki saslēdzas vienotā grupā un ir gatavi veidot valdību kopā? Protams, ka tā notika, lai izslēgtu no politiskās spēles populistu partiju Zviedrijas Demokrāti (SD). „Laikā, kad visās valstīs labējie ekstrēmisti paceļ galvu un pieprasa varu, Zviedrija ietiepīgi izvēlas iet pretējā virzienā”, - konstatē medijiem Anders Īgemans, sociāldemokrātu grupas vadītājs parlamentā.

Zviedrijā (līdz šim) politiskajā telpā eksistēja divi bloku virzieni – kreisais un labējais. Līdz ar populistu ienākšanu, šis līdzsvars zināmā mērā izjuka un bijušajiem svara centriem vairs nav iespējas izveidot valdību tikai ar savu domubiedru palīdzību. Tagad jālūdz palīdzība no malas. Pirmajā, budžeta balsojumā konservatīvajiem palīdzēja populisti. Ar šo Moderātu partijas vadītājs Ulfs Kristersons tika izslēgts no spēles. Viņa aliansi pameta liberāļu un zemnieku partija. Kā norādīja centra partijas vadītāja Annija Lova: „Nedrīkst pieļaut, ka ksenofobiska, naidīga populistu partija sāks būtiski ietekmēt Zviedrijas attīstību“. Koķetēšana ar populistiem Kristersonam izmaksāja ļoti dārgi. Proti – labējo alianse sasprāga gabalos un aktīvākās „šķembas“ pievienojās sociāldemokrātiem. Kaut kas tāds agrāk būtu neiespējams.

Valdības veidošana ilga četrus mēnešus. Ilgi. Tāpēc pa šo laiku varējām novērot vēl dažādas dīvainības. Pirms valdības izveidošanas, parlaments apstiprināja labējo partiju bloka budžetu. Precīzāk sakot, parlaments bija spiests, jo par šo budžetu nobalsoja arī „melnais Pēteris“ – Zviedrijas Demokrātu partija (SD). Tagad sociāldemokrātu premjeram nāksies strādāt ar budžetu, kuru izveidojuši ideoloģiskie pretinieki. Piemēram, migrācijas politiku nevarēs palaist vaļīgāk, jo to neatļauj esošais budžets. Tas nozīmē, ka valdībai būs jāpiemērojas labējo politiķu nospraustajai stratēģijai.

Nākošais jautājums ir par zviedru sociāldemokrātu piespiedu pavirzīšanos pa labi, uz centra pusi. Jo šādu pieeju pieprasa jaunie koalīcijas partneri no pilsoniskās alianses.

Vai populistiem (kopā ar pamesto konservatīvo partiju un kristīgajiem demokrātiem) izdosies izveidot cienījamu opozīciju? Populisti to ļoti gribētu gan. Taču pagaidām nav skaidrs, vai klasiskais konservatīvo vēlētājs akceptētu šādu konservatīvās un kristīgo partiju sadarbību ar „bandītiem“.

Taču miers vēl nav iestājies. Sašutuši ir tie, kas palikuši aiz borta. Visskaļāk protestē komunisti, kas ir pieraduši atrasties valdībā (līdzās sociāldemokrātiem) un noteikt vadošās valsts politiskās līnijas. Tagad viņus palūdza aiziet no valdības veidošanas sarunām, jo jaunie Lovēna sabiedrotie ir labēji un centriski orientēti. Tāpēc nevēlaējās atrasties vienā valdībā ar komunistiem. Šāda prasība komunistu vadītājam Jonasam Šjostedam bija „par daudz“. Sestdienas intervijā sabiedriskajai radiostacijai P1 viņš atzinās, ka pamēģinās gāzt šo valdību, ja tā mēģinās atkāpties no komunistu partijas nospraustajām „sarkanajām līnijām“. Viens no izšķirošajiem jautājumiem būšot NATO un pāreja uz eiro. Ja jaunā valdība aktualizēs šos jautājumus, tad komunisti neatkāpšoties un jauno valdību izgāzīs, kaut vai saslēdzoties kopā ar konservatīvajiem. Vai tas varētu izdoties? „Jā,“- uzskata komunistu (Kreisās) partijas vadītājs, - „visi neapmierinātie parasti mēdz apvienoties kopīgā vārnu dziesmā.“ Tāpēc zviedru politikā vēl daudz negaidīta var notikt. Pavisam tuvā nākotnē.