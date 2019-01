Latviju pārņem A tipa gripas vilnis: ​temperatūra var sasniegt pat 41 grādu

Saskaņā ar SPKC datiem 2019. gada otrajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā palielinājās. Gripas gadījumi tika reģistrēti septiņās no 10 monitoringā iekļautajām teritorijām un vienā no tām – Valmierā – reģistrēti 163,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir īpaši augsts rādītājs.

Lai izvairītos no saslimšanas ar gripu, SPKC iesaka veikt dažādas profilaktiskas darbības: bieži un rūpīgi mazgāt rokas, vēdināt telpas, kā arī izvairīties no kopīgu trauku lietošanas. Tāpat centrs iesaka, atgriežoties mājās no ikdienas gaitām, izskalot kaklu un degunu (kumelīšu, kliņģerīšu vai citas zāļu tējas, vai sāls ūdeni), jo deguna un rīkles gļotāda ir gripas vīrusa ieejas vārti.