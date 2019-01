Kokneses kokaīna lietā vēl viens apcietinātais

Jautāts par to, vai kravas tranzītā nevarētu būt iesaistītas arī personas no tiesībsargājošajām iestādēm vai muitas, Ķuzis paziņoja, ka, ja šāda informācija nonāks izmeklēšanas rīcībā, vainīgie tiks sodīti.

Viņš norādīja, ka šobrīd izmeklēšana notiek trīs galvenajos virzienos - kā krava nokļuva Latvijā, kas to ieveda un kam tā bija paredzēta.

Jautāts par to, vai viņam ir zināms, par kādiem pārkāpumiem no darba policijā savulaik atlaists viens no kokaīna lietā aizturētajiem - Agris Vaivods, Ķuzis bija izvairīgs.