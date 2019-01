Kuras valstis reiz bija iesaistītas neētiskos eksperimentos ar cilvēkiem?

Jāsaka, ka eksperimenti ar cilvēku prātiem un ķermeņiem ir visai populāra tēma gan literatūrā, gan arī kinomākslā. Par vīrusiem, mutantiem, jaunām zālēm, kas cilvēci padarītu neuzvaramu, vēsta arī rakstnieka Džastina Kronina labi pārdotā triloģija “Pāreja”. Jau no trešdienas, 23. janvāra, televīzijas kanālā FOX būs skatāms aizraujošs seriāls ar tādu pašu nosaukumu. Tas uzdos jautājumus par cilvēces turpmāko eksistenci un diskutē par vairākām ētiskām problēmām.

Teju 90% no nacistu veiktajiem pētījumiem bija kriminālnoziegumi

Pagājušā gadsimta 20.-30. gados milzīga problēma bija sifiliss, tādēļ ASV 1928. gadā Džuliusa Rozenvalda fonds sāka veselības aprūpes projektu melnādainiem vīriešiem valsts dienvidos. Taču jau pēc dažiem gadiem programmas mērķi mainījās: nabadzīgi afroamerikāņi tika iekļauti programmā, lai ārstētu viņu “netīrās asinis”. Ar šādu terminu toreiz apzīmēja it visu, no anēmijas līdz pat sifilisam. Vīriem bija pieejama bezmaksas veselības aprūpe, pārtika, apdrošināšana, taču tika noklusēts, ka viņi piedalās ASV sabiedrības veselības dienesta atbalstītā eksperimentā, kas pēta neārstēta sifilisa ietekmi uz afroamerikāņu vīriešiem. Daļa no 399 cilvēkiem patiešām bija slimi, daļa tika inficēti pirms iesaistīšanas programmā, taču viņi nekad nesaņēma pienācīgu ārstēšanu, kaut arī tā tika solīta. Arī ne tad, kad 1945. gadā tika secināts, ka penicilīns visnotaļ labi tiek galā ar šo seksuāli transmisīvo slimību. Eksperimenti turpinājās līdz pat 1972. gadam, kad par tiem kļuva publiski zināms un izcēlās pamatīgs skandāls.