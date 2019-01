Gobzems: 100 000 piedāvašanu Kaimiņam apstiprina viņa atbalsts Kariņa valdībai

Taujāts par iespējamo atsevišķu politiķu izslēgšanu no "KPV LV" Saeimas frakcijas, Gobzems aicināja sagaidīt nākamo nedēļu, kad paredzēta partijas frakcijas sēde. Viņš gan norādīja, ka "par patiesības teikšanu un turēšanos pie saviem principiem" no nevienu ne no kurienes neizslēdzot. No tā arī būšot skaidrs, kā frakcija turpmāk strādās, teica politiķis. Gobzems pauda, ka viņam arī esot skatījums, kā frakcija turpmāk varētu strādāt. "Man, protams, vienmēr ir piedāvājumi visās dzīves situācijās. Paskatīsimies," teica deputāts.