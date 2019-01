Lielbritānijas finanšu ministrs uzskata, ka ES varētu piekāpties par "Brexit" līgumu

Pēc Hamonda domām, ES nepiekāpsies jautājumā par pagaidu risinājumu, kura mērķis ir novērst stingras robežas atjaunošanu starp Ziemeļīriju un Īriju. Taču ministrs intervijā raidorganizācijai BBC no Davosas, kur notiek Pasaules ekonomikas forums, sacīja, ka no Eiropas politiķiem dzirdējis, ka tiek intensīvi domāts par to, kur ES ir novilkusi savas "sarkanās līnijas" un vai tām tur tiešām jāatrodas.