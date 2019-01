Igaunijā - Tallinas nemieri, ko 2007. gadā izraisīja Igaunijas valdības lēmums aizvākt padomju armijas karavīru pieminekli no galvaspilsētas centra. Latvijā divus gadus vēlāk - "Neo lieta". Kad Baltijas valstis sāka pievērsties kiberdrošībai? Atbild viens no Latvijas TOP IT drošības ekspertiem Kirils Solovjovs.