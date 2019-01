Vai tu medīsi, kad man vairs nebūs sešpadsmit?

Vienā ierakumu pusē ir mednieki, kuri vēlas medībām piesaistīt lielāku skaitu jauniešu, jo mednieku daudzums Latvijā arvien sarūkot. Tāpat mednieki uzskata, ka šādi varēs kvalitatīvāk pavadīt laiku kopā ar saviem dēliem (jā, meitas acīmredzot šajā vidē netiek uzskatītas par līdzvērtīgām atvasēm), jo – ja nevar šaut, jauniešu interese par medībām noplokot. Turklāt mednieki jau tāpat atļaujot jauniešiem iemēģināt ieročus, un viņi ir sašutuši par to, ka daļa sabiedrības tagad cenšas mācīt, kā pareizi audzināt pašu bērnus.

Šie it kā ir visnotaļ loģiski argumenti, bet... Latvijā sarūk ne tikai mednieku, bet visu valsts iedzīvotāju daudzums. Tauta noveco, izbrauc no valsts, samazinās dzimstība, laucinieki pārceļas uz dzīvi pilsētās – ņemot vērā visus šos aspektus, es teiktu, ka mednieku skaits ir visnotaļ stabils un pārliecinošs. Palielināt mednieku daudzumu savukārt iespējams, ne tikai piesaistot medībām bērnus, bet arī palielinot par tām interesi pieaugušo vidū, bet tas nu tā.

Kas attiecas uz kvalitatīvi pavadītu laiku ar ģimeni un bērniem – ja tas būtu pašmērķis, tad šie paši tēvi tā vietā, lai katru nedēļas nogali dotos uz mežu, šo laiku pavadītu kopā ar savām ģimenēm. Ja vienīgais veids, kā ieinteresēt savu bērnu par medībām, ir ieroča turēšana, iespējams, der ar viņu parunāt par to, kas ir medības un kāpēc tās nepieciešamas. Savukārt pa kluso atļaut savam bērnam pašaut mērķī ir gluži kā ģimenes jubilejā atļaut viņam iedzert kādu glāzi alkohola – skaidrs, ka pirmās reizes to labāk darīt vecāku un ģimenes uzraudzībā, tomēr nez vai likumā vajadzētu atrunāt, ka pieaugušo klātbūtnē bērni var sākt kost no 14 gadu vecuma.