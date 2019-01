Latvijai ir jāņem vērā piecas rekomendācijas Krievijas agresijas atturēšanai

Tomēr ar savu un sabiedroto militāro spēju attīstīšanu Baltijā nepietiek, lai nodrošinātu Krievijas agresijas atturēšanu. Ir nepieciešams šīs spējas arī komunicēt pretiniekam un to pārliecināt, ka nepieciešamības gadījumā tās tiks lietotas pašaizsardzībai. Tikai tad tas uzskatīs, ka agresija radīs pietiekami lielus zaudējumus un daudz labāk būtu to nesākt, raksta Rostoks. Vienlaikus pētnieks arī norāda, ka «NATO ietvaros nav pilnīgas vienprātības attiecībā uz to, kā atturēšanu komunicēt Krievijai. Latvija, līdzīgi kā, piemēram, Somija, pārsvarā ļauj darbiem runāt pašiem par sevi, proti, Latvija īsteno atturēšanas pasākumus un ļauj Krievijai pašai izdarīt secinājumus. Tomēr atturēšanas politikas konsekventa īstenošana ilgākā laika posmā ir problemātiska, jo pastāvīgi norisinās diskusijas par to, cik naidīgs ir pretinieks un kādi ir tā nodomi. Ja politiskais un sabiedrības atbalsts atturēšanai mazinās, tad tās aizstāvjiem var rasties kārdinājums pretinieku parādīt naidīgāku, nekā tas patiesībā ir (tādējādi izprovocējot agresiju). Līdz ar to atturēšanas īstenošanā pastāvīgi ir jāņem vērā divas galējības. Attiecībās ar pretinieku tai nevajadzētu būt pārmērīgi provocējošai vai samierinošai, savukārt attiecībās ar sabiedrību ir jācenšas atrast vidusceļu starp sabiedrības pārlieku iebiedēšanu un nomierināšanu.»