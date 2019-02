Ministri tuvplānā. Petraviča: “Būs jācīnās ar elkoņiem”

Šī deklarācija ir uz četriem gadiem. Tātad, šajā laika posmā. Neviens, protams, nesola, ka tas notiks šogad. Bet, protams, tas, kas ir ielikts deklarācijā, tas tad ir arī jāpilda. Šie solījumi. Tas, protams, ir ne tikai mūsu partijas [vēlme], par to ir jāvienojas visām partijām. Neapšaubāmi, ka šis jautājums tiks skatīts un risināts.

Jau no šī gada ir stājies spēkā likums, ka laulātais viena gada garumā var saņemt sava laulātā drauga, kas ir devies aizsaulē, pensiju. Mūsu piedāvājums bija, ka laulātais draugs var izvēlēties saņemt [nevis savu, bet] aizgājēja pensiju, ja tā ir bijusi lielāka. Protams, tā kā no šī gada stājies spēkā cits likums, tad šeit arī būs jāizvērtē un jāatrod sabalansējums, jo nebūtu prātīgi, ja būtu abi divi, jo tad būtu pārklāšanās. Līdz ar to būtu jāizstrādā, ko mēs atstājam.