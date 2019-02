NSL pārtop par partiju "Atmoda" un, iespējams, apvienos spēkus ar LSDSP, KDS un GKML

Lēmumu par partijas nosaukuma maiņu partijas biedri vienbalsīgi pieņēmuši 31.janvāra kopsapulcē. Partijas reorganizācija tostarp paredz apvienošanos ar domubiedriem no citiem politiskajiem spēkiem, lai tādējādi kopīgi saglabātu tradicionālo, latvisko kultūrvidi un neatkarīgu Latvijas valsti, kur galvenās ir Latvijas tautas intereses un ģimenes vērtības, uzsvērts partijas paziņojumā.

"Domubiedri, kuri mūs uzrunāja, ir no trim partijām: LSDSP, KDS un GKML. Ja paņemam šo partiju programmas, redzams, ka tās ar mūsējo sakrīt par gandrīz 90%, ja ne visiem 100%. Šo partiju aktīvie cilvēki turpina dzīvot aktīvu politisko dzīvi, pirmajā vietā liekot tās vērtības, kas ir arī mūsu partijas kodola vērtības," uzsvēra NSL valdes priekšsēdētāja Inguna Sudraba.

Sudraba skaidroja, ka lēmums par NSL reorganizāciju nenozīmē atteikšanos no līdzšinējām vērtībām, bet tā ir pāreja nākamajā pakāpē, lai ar līdzīgi domājošajiem izveidotu lielāku politisko spēku. "Tā ir savas pārliecības demonstrēšana, ka mēs šeit neatrodamies tikai kaut kādam īsam mirklim, kad ceļi saveda kopā, kaut kas sanāca, nesanāca, un pēc tam šķiramies. Es domāju, ka spēka parādīšana ir spējā paraudzīties plašāk un tālāk, nekā līdz šim," sacīja Sudraba.

Tāpēc būtiski "Atmodas" programmā ietvertie rīcības virzieni nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīgai attīstībai esot valsts faktiskās suverenitātes un tautas pašnoteikšanās nodrošināšana neatkarīgu Eiropas valstu savienībā, cilvēka drošības, tiesiskuma, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, kvalitatīvas izglītības, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana, katras ģimenes un līdz ar to visas tautas stipruma, labklājības un garīgās bagātības vairošana, manipulēšanas ar tautas apziņu novēršana, norādīts partijas paziņojumā.

"Izpratnes par to, kas ir vērtīgs, noteikti atšķiras, taču tā viena fundamentālā kopīgā vērtība, ko es uzskatu par lielāko vērtību, ir mūsu valsts. Un ikviens ir līdzatbildīgs par to, kādā valstī mēs dzīvojam. Un ja mēs spējam būt tik ļoti pozitīvi pašpietiekami, pozitīvi stipri un arī brīvi, daudzas pārmaiņas ir realizējamas un iespējamas. Latvijas sabiedrībā ir maz patiesi brīvu cilvēku, kurus nevar ietekmēt, un kuri nav no kāda atkarīgi. Bet, jo stiprāki būsim, jo brīvāki būsim. Es domāju, ka kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz," uzsvēra Sudraba.