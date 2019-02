Jauna kodolsacensība pasaulē ir iespējama trīs scenāriju gadījumā

Atbildot uz jautājumu, vai bez INFT būs iespējams nodrošināt Baltijas gaisa telpas aizsardzību no kodolraķetēm, Lūkass norāda, ka to vajadzētu skatīt visa NATO kontekstā. «Alianses piektais pants nosaka, ka uzbrukums vienai tās dalībvalstij ir uzbrukums tām visām, tāpēc kodoltriecienam Norvēģijai būtu tāds pats svars kā triecienam Latvijai. Runājot par Krievijas sauszemes raķetēm Eiropā, NATO uz tām var viegli atbildēt. Alianses rīcībā jau ir daudz modernākas tuvās un vidējās darbības rādiusa raķetes, kuras var palaist gan no ūdens, gan arī no gaisa,» saka Lūkass. Vienlaikus eksperts gan norāda, ka jaunu kodolraķešu novietošanai Eiropā var būt nopietnas politiskas sekas, jo tās var šķelt Eiropas valstu vienotību. «Pastāv risks, ka mēs varētu atgriezties pagājušā gadsimta 80. gados, kad dažas Eiropas valstis teica, ka šādi ieroči nav vajadzīgi, bet dažas pauda pretējo viedokli. Amerikāņi tikmēr bija neizpratnē un uzdeva jautājumu – vai jūs gribat, lai mēs jūs aizsargājam, vai arī ne?» pauž Lūkass.