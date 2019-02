Darbību Latvijā uzsācis jauns mēbeļu interneta veikals

“Internetā var izvēlēties mēbeles, atvēlot pārdomām neierobežotu laiku, turklāt to var darīt jebkurā ērtā brīdī, kaut vai vēlu vakarā vai naktī. Vairumu preču var apskatīt arī 3D formātā, mainīt to krāsas un izvietojumu – tādā veidā mēbeles izvēlēties ir daudz ērtāk, nekā fiziski apmeklējot veikalu. Jaunākie novērojumi liecina, ka gandrīz 6 no 10 internetveikalu apmeklētājiem tos pārlūko mobilajās ierīcēs, bet pašu iepirkšanos 7 gadījumos no 10 veic no datoriem,” stāsta Vercinska.