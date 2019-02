Braukšanas apstākļi šorīt apgrūtināti gandrīz visā Latvijā

Latgalē braukšanas apstākļi ir apmierinoši vien pa diviem lielo ceļu posmiem - pa ceļu A6 posmā no Krāslavas līdz Baltkrievijas robežai un pa ceļu A12 posmā no Ludzas līdz Krievijas robežai.

Savukārt Kurzemes virzienā braukšanas apstākļi ir apmierinoši pa Ventspils šoseju no Ķemeriem līdz Usmai, pa autoceļu A11 no Liepājas līdz Lietuvas robežai, Liepājas šosejas posmos no Apšupes līdz Bikstiem un no Grobiņas līdz Liepājai, kā arī pa reģionālajiem ceļiem Talsu, Kuldīgas, Kandavas un Sabiles apkaimēs. Braukšanas apstākļus pa pārējiem ceļiem apgrūtina sniegs un apledojums.