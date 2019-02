Par pasaules skaistākās sievietes titulu cīnīsies Ilona Strautniece

Ikdienā esmu mamma dēlam! Daudz daru un plānoju! Man ir svarīgi jau tagad saprast to, ko varu atstāt pēc sevis... Tiecos pēc dzīves kvalitātes, proti, tādas - par kādu klusībā sapņoju.

Es nebaidos no grūtībām! Problēmu risināšanu noteikti nevajag atlikt uz vēlāku laiku. Problēmas jārisina, jāvērtē risinājums, varbūt kaut kas jāmaina!

Skaistumkonkursam nolēmu pieteikties tikai tāpēc, ka man ļoti patīk atrasties uz skatuves. Tā ir iespēja un reizē arī izaicinājums sevi parādīt no pilnīgi citas puses, piemēram, uzvilkt ļoti skaistas un krāšņas kleitas, kuras ikdienā nevilkšu. Domāju, ka daudziem būšu sava veida pārsteigums! Mani nebaida cilvēku un žūrijas kritika, proti, analīze un vērtējums. Kāpēc mani nebaida kritika, banāli, bet tikai tāpēc, ka tā mūs visus dzen uz priekšu.

Pasaules līmeņa skaistumkonkurss "Ms/Mrs. Elite Beauty Queen 2019" Latvijā notiks no 28. jūlijam līdz 2. augustam, un tajā piedalīties dalībnieces vecumā no 20 līdz 45 gadiem no vismaz 30 pasaules valstīm.