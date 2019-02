Liepājā aizdomās par automašīnas aizdedzināšanas mēģinājumu un somiņu zādzībām aizturēti vairāki vīrieši

14.janvārī VP saņemta informācija par to, ka Liepājā, Oskara Kalpaka ielā, kādai pensijas vecuma kundzei no rokām izrauta somiņa, kurā atradās atslēgas un nauda. Dažas dienas vēlāk VP saņemta informācija par to, ka Oskara Kalpaka ielā kādai sievietei kāpņutelpā no rokām izrauta somiņa, kura vēlāk atrasta netālu no daudzdzīvokļu nama. Šajā gadījumā no somiņas bija pazudis sievietes mobilais telefons. Savukārt 22.janvārī konstatēts, ka Liepājā, Ezerkrastā, izsitot veikala ārdurvju stiklu, iekļūts tajā un no kases nozagta maiņas nauda - 100 eiro.