Kā liecinieku aizsardzības programma izlemj, kur noslēpt cilvēkus?

Izskatās, ka šī sistēma darbojas labi, ja cilvēks ievēro noteikumus. ASV kopš programmas sākuma ir pārvietoti 18865 liecinieki un ģimenes locekļi, un neviens no programmas dalībniekiem, kurš ievērojis noteikumus, nav nogalināts vai cietis no vardarbības.

Balstoties uz pierādījumiem, šķiet, ka lielākajai daļai liecinieku problēmas nerodas. Lai arī 95% no šiem lieciniekiem ir noziedznieki, tomēr tikai 10% no tiem vēlāk likumu pārkāpj vēlreiz. Turklāt, lai arī cik grūti būtu iedzīvoties pilnīgi svešā un jaunā dzīvē, tomēr cilvēki no tās atsakās ļoti reti.