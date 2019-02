Krievijas nacionālais internets: kā tas varētu darboties un kādi ir tā mērķi

Tikmēr korupcijas atmaskotāja Alekseja Navaļnija līdzstrādnieks un IT eksperts Leonīds Volkovs norāda, ka Krievija jau 2014.gadā esot neveiksmīgi mēģinājusi atslēgties no interneta. "No tehnoloģiskā skatpunkta kopš tā laika nekas nav mainījies," norāda Volkovs, norādot, ka būtu vajadzīgi vēl vismaz pieci gadi, līdz Krievija kaut hipotētiski būs spējīga izolēt kādu interneta telpas daļu no pārējās pasaules.